13日午後、沼津市の海水浴場でダイビングをしていた60代の女性が意識不明となり病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。13日午後1時ごろ、沼津市の大瀬海水浴場で「ダイバーの事故です、心肺蘇生中です」などとダイビングの関係者から警察に通報がありました。警察によりますと千葉県柏市の女性（63）がダイビング中に、何らかの原因で意識不明の重体となり、搬送先の病院で死亡が確認されたということです。