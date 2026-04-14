静岡県は2026年、初めて県内で「はしか」の患者を確認したと発表しました。3月中旬以降、全国で患者の発生が増えていることから感染拡大に注意を呼び掛けています。静岡県によりますと、はしかに感染したのは中部保健所管内の50代男性です。男性は3月31日に発熱し、4月3日に発疹が現れましたが6日には熱が下がり、現在は回復しているということです。男性に発症前の海外渡航歴はないということです。またこの間、男性は、島田市内