◆第５１回日本少年野球春季神奈川県支部大会兼ジャイアンツカップ神奈川予選▽準決勝横浜泉中央ボーイズ３−２麻生ボーイズ（４月５日・横浜泉中央通信隊Ｇ）▽決勝横浜緑ボーイズ１１−０横浜泉中央ボーイズ（４月１１日・光明相模原高校野球場）準決勝２試合が５日に行われ、夏の全国選手権８度出場の強豪・横浜泉中央ボーイズは麻生ボーイズに先制されたものの、５回に打線がつながり逆転して決勝進出。春の全国大会