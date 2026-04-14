阪神の元外野手で野球評論家の赤星憲広氏（５０）の妻でタレント・徳原恵梨（３８）が、イメチェン姿を披露した。１４日までに自身のインスタグラムを更新し「久しぶりに２０センチ以上バッサリ」。ロングヘアを肩につくほどの長さに切り、「本当は思い切ってもっと短くしようかと思ったけど、いきなりは勇気がなくてミディアムに。いい気分転換になりました〜」と気に入っている様子。「＃ヘア＃ミディアムヘア＃髪型＃