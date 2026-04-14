◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファーストステージ▽Ａエリア第１節ブロック１１仙台ボーイズ２−１名取常磐ボーイズ▽同名取常磐ボーイズ６−５大洋ボーイズ（４日・白河グリーンスタジアム）Ａエリア第１節で、名取常磐ボーイズは投打の中心選手が初戦で負傷退場するなか、１勝１敗と踏ん張った。仙台戦の３回１死、名取常磐の３番・高橋大地主将（３年）が自打球を左膝に当て、ベンチへ下がる。そ