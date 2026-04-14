バイオリカバリー事業を展開するブルークリーン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：藤田隆次）は、３０歳以上５９歳以下の男女２０００人を対象に、「親の孤独死に関する不安」について独自調査を実施し、１４日に発表した。親の孤独死に不安を感じるかを聞いたところ、両親ともに亡くなっている方・あてはまるものはないと回答した方を除く１２５７人のうち４７・１８％が「不安を感じる」と回答した。両親が２人暮