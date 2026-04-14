愛知県半田市の信号交差点で14日未明、明け方にバイクが軽バンと衝突して炎上し、バイクを運転していた17歳の男性が重いヤケドをしました。警察によりますと、半田市東郷町4丁目の信号のある交差点で14日午前4時45分ごろ、バイクと軽バンが出合い頭に衝突し、その後バイクが炎上しました。この事故で、バイクを運転していた17歳の会社員の男性が意識不明の状態で搬送され、その後意識は回復したものの、重いヤケドにより重傷