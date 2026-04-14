【新華社成都4月14日】中国四川省で出土した後漢時代の画像磚（がぞうせん）に刻まれた農耕の様子が、人工知能（AI）技術によって動きのある映像として再現された。千年前の巴蜀の人々による春耕の風景がいきいきとよみがえっている。（記者/李婷玉）