■これまでのあらすじ妻が裏切りの証拠写真を見せた途端、夫はしどろもどろになって言い訳を始めた。彼女がSNSで事細かにふたりの関係を投稿していることを告げると、さすがに観念したのか夫は土下座して謝罪する。家族が大事と言うが、それならなぜ裏切ったのか…。夫と話しているだけでは埒が明かないので、彼女と直接話し合うことにしました。どんな女性が現れるのかと思ったら…、彼女は一言目から「本命です」と自信たっぷり