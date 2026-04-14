テレビアニメ『キルアオ』（毎週土曜夜11：00）が11日よりテレ東系列で放送が開始された。これに先駆け、古波鮫シン役の声を務める佐久間大介（Snow Man）に、本作で役を演じるにあたっての準備やキャラクターとの共通点、そして続々とアニメ作品への出演が発表されている声優業への思いを聞いた。【写真】赤い背景にも負けないピンク髪！古波鮫シン役に意気込む佐久間大介本作は、漫画『黒子のバスケ』などで知られる藤巻忠