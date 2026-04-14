メッツ戦の1回、死球を受けるドジャース・大谷。投手ピーターソン＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは13日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのメッツ戦に「1番・指名打者」で出場し4打数無安打だったが、第1打席の死球で昨季から47試合連続出塁とした。チームは4―0で勝った。エンゼルスの菊池はヤンキース戦に先発して3回1/3を投げ、2本の2ランを許すなど4安打4失点で勝敗は付かなかった