来月5日のこどもの日を前に滑川市できょう、園児たちが一足早くこいのぼりを揚げました。きょうは市内の「あずま保育所」の園児が滑川市児童館を訪れて、水野市長と一緒にこいのぼりを揚げました。この取り組みは、子どもたちの健やかな成長を願って毎年行われています。去年まで、この行事は市役所で行われていましたが、市が児童館を子どもたちが集う場所として知ってもらおうと今年から会場を変更したということです。こいのぼ