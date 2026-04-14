歌舞伎役者の七代目 尾上菊五郎、俳優・富司純子の娘で、俳優の寺島しのぶが12日、自身のインスタグラムを更新。“春の気候”に合わせてスタイリングした、着物コーデを披露した。【写真】「爽やか 粋ですね〜」“春の気候”に合わせてスタイリングした寺島しのぶの着物コーデ寺島は、ベージュ調の柄入りの着物に白帯、朱色風の帯留で決めた着物姿の写真をアップ。「黒の帯を用意してましたが、この陽気なので白にしました」と