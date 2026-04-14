4月19日に行われる名古屋市東区の不発弾の撤去作業に伴い、当日の地下鉄の運休など、交通規制をめぐる警備体制の確認などが行われました。 【写真を見る】名古屋の不発弾 4月19日に撤去 地下鉄｢東山線･桜通線｣一部区間 運休へ 周辺住人ら2341世帯に避難求める 3月12日に名古屋市東区葵のマンション建設現場で見つかった、全長約1.2メートルのアメリカ製の不発弾は、4月19日の午前10時から撤去作業が行われます。 地