先月、アメリカを訪問した県高校生海外派遣団の帰国報告会が、きょう富山市で開かれ、高校生たちが現地で学んだことを発表しました。報告会には派遣団の高校生19人が参加しました。この派遣事業は、北日本放送が県に寄付した基金をもとに1983年から行われていて第43回となる今回が最後の派遣でした。今年は、アメリカ・オレゴン州などを訪れ学校や企業の訪問やホームステイを通して現地の文化を学びました。富山高等専門学校