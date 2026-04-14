きょうは各地で初夏の陽気になり、夏日になる所もあるでしょう。 【写真を見る】東海地方 夕方以降は雨の所も… あすは午後中心に広く雨 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/14 昼） 正午前の名古屋市内は、薄い雲が広がっています。名古屋では午前9時半ごろには気温が20℃を超え、日差しのもとでは汗ばむ陽気になっています。 きょうの午後は晴れ間もありますが、次第に雲が広がる見込みです。岐阜県では夕方以降、三重県では