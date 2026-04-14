“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が12日、公式Xを更新。パンチの近況を報告し、母親代わりだったぬいぐるみなしで遊ぶ、成長した姿に反響が集まっている。【動画】「どんどん大きくなりそう」遊び方がヤンチャ＆大胆に成長した、パンチくんの近影投稿では「パンチですが最近遊び方がますますヤンチャで大胆になってきました。これからも注意深く見守ります！もちろんご