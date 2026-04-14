トークイベントで対談する松井秀喜さん（右）と岡崎慎司さん＝13日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグのヤンキースなどでプレーした松井秀喜さんとサッカー元日本代表の岡崎慎司さんのトークイベントが13日、ニューヨークで開かれ、米国で働く日本人駐在員や留学生の前で海外へ挑戦する意義や苦労話などを披露した。松井さんはどんな環境でも「自分のやれることをやるしかない。結果への責任は自分」と力説