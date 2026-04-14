開幕した北太平洋漁業委員会の年次会合＝14日午前、大阪市サンマの国際的な資源管理を議論する北太平洋漁業委員会の年次会合が14日、大阪市内で開幕した。水産庁によると、日本は資源量の減少を踏まえ、総漁獲枠を現行の20万2500トンから10％減の18万2250トンにすると提案する。漁獲量の多い中国や台湾を含む9カ国・地域の間で合意に至るかどうかが焦点となる。17日まで。総漁獲枠は公海に加えて日本とロシア両国のEEZ内の漁獲