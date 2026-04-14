飛騨路に春の訪れを告げる、春の高山祭が4月14日に始まりました。 【写真を見る】桜満開 春の高山祭始まる ｢素敵な日に来られて幸せ…｣ 青空のもと12台の絢爛豪華な屋台が曳そろえられる 岐阜 春の高山祭は市内の日枝神社の例祭で、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。 初日の14日、青空のもと12台の絢爛豪華な屋台が、満開の桜が彩る中橋を進み、高山陣屋前などに曳きそろえられました。3台の屋台が呼び物の「からくり