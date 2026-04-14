◇MLBヤンキース11×−10エンゼルス(日本時間14日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースは乱打戦を制して連敗を5で止めました。初回、エンゼルス先発の菊池雄星投手から先頭打者のポール・ゴールドシュミット選手が二塁打で出塁。続くジャッジ選手の初球に暴投で3塁に好機が広がると、3球目のチェンジアップをとらえ、左中間へ2試合連続の5号先制2ラン。打球速度約187キロ、飛距離約139ｍの特大弾でした。ヤンキースは2回にもホセ・