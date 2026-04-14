元日本代表で、セルティック（スコットランド）やＪリーグ横浜Ｆ・マリノスなどで活躍した中村俊輔さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。中村さんが音声番組に出演するのは初めて。マリノス入団の経緯、マリノスでチームメートだった番組ＭＣの中澤佑二さんとの初対面、日本代表やマリノスでの思い出を振り返った。収録は３月１５日に行った。（読売新聞ポッドキャスト山根秀