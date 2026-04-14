東京都八王子市のコンビニでサンドイッチを万引したとして窃盗容疑で逮捕され、不起訴処分となった元タレントの坂口杏里さん（35）が14日、水沢よしあ氏のインスタグラムに登場。現在の体重や夢について語った。水沢氏は19社経営の起業家でフォロワーは2・5万人。街角インタビューを展開しており、坂口さんが出演した。坂口さんは水沢氏から体重を聞かれ「65キロです」と告白。現在については「普段はいろいろやってます。福祉系、