佐渡の伝統芸能・鬼太鼓。人手不足で維持が難しくなった集落で県外の2人の大学生が鬼の舞いに挑戦しました。力強い太鼓のリズムに合わせて鬼が勇壮に舞います。佐渡に伝わる鬼太鼓。毎年春になると家内安全や五穀豊穣を願って集落内の家々をまわります。この鬼太鼓に関東から来た2人の大学生が挑戦しました。少子高齢化による人手不足で潟端集落では鬼太鼓の維持が難しくなっていました。合宿で佐渡を訪れた関東の大学生2人がこの