新潟市のシンボル・萬代橋を彩るイベント、チューリップフェスティバルが14日、開幕しました。春の風に揺れる色とりどりのチューリップ。新潟市に春の訪れを告げるチューリップフェスティバルです。ことしで41回目となるこのイベント。萬代橋に約2万4000本が並びました。開幕日の14日はチューリップを育てた地元の園児も訪れ、カラフルな色合いの花々を楽しんでいました。＜園児＞「ちゃんとパカって咲い