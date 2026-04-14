Prime Videoで5月1日20時より独占配信される『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の男性参加者14名が発表された。 （関連：【画像あり】個性豊かな男性参加者14名のプロフィール画像） 『バチェロレッテ・ジャパン』は、恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の男女逆転版。一人の独身女性“バチェロレッテ”が、多数の男性参加者の中から運命のパートナーを選び抜く番組だ。2020年の