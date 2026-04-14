NHK連続テレビ小説『風、薫る』第3週「春一番のきざし」第12話では、シマケンこと島田健次郎（佐野晶哉）が本格登場した。りん（見上愛）の前に颯爽と吹き抜ける“春一番”。出演シーンは5分ほどとそこまで長いわけではないが、その密度とインパクトは絶大だ。 参考：佐野晶哉、『風、薫る』で“人とのつながりの大切さ”を実感「努力って一人ではできない」 流暢なフランス語、丸メガネ、ボサボサ頭、くたびれた袴