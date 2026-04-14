VIBYが、6月24日にリリースするデビューシングルCD『Miracle : The First Light』の収録内容を公開した。 （関連：【画像あり】VIBY、デビューシングルCD『Miracle : The First Light』全7形態のジャケ写） 同作品は、Crystal Kayの名曲をリメイクしたプレデビュー曲「恋におちたら」とデビュー曲「Mi*light」のほか、5月13日にデジタルリリース予定の「HANAMARU」までをまとめたものだ