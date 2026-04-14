民間の信用調査会社「帝国データバンク」によりますと、 (株)トータルクリーンサービスは、4月3日、岡山地裁より破産手続き開始決定を受けたということです。 【写真を見る】【倒産】マンションや病院などの清掃業務を手がける業者が破産手続き開始決定人件費の高騰などで収益性も低迷【帝国データバンク】 人件費の高騰などで収益性低迷 トータルクリーンサービスは、2003