香川県東かがわ市で、官と民が連携して「稼ぐまちづくり」などを目指す新たな組織が発足し、きのう（13日）発表会が開かれました。 【写真を見る】東かがわ市「HiLMO」発足官と民が連携して “稼ぐまちづくり” を目指す取り組み【香川】 街おこしのビジネスを「官民連携」で進める 発足したのは「一般社団法人東かがわ地域経営機構」、愛称「HiLMO（ヒルモ）」です。東かがわ市の産業や観光などの資源を生かし、街おこしのた