えっ、麺と具を一度に調理！？ フライパン１つで作るスピードパスタ3選【画像で見る】まろやかなクリームパスタもフライパン１つ！ 「スナップえんどうとベーコンのカルボナーラ」パスタを作るとなると、大きな鍋にお湯を沸かして、ザルで湯切りをして……という工程がけっこう大変ですよね。そこで、フライパンひとつで完結する「ワンパンパスタ」を試してみませんか？ 麺にソースのうまみがしっかり染み込み、後片づけも驚くほ