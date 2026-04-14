どうしたらそうなるの？と思わずにいられない愛猫のポーズとは…【写真を見る】前から見ても後ろから見ても「！？！？」脳がバグる愛猫の奇妙な体勢軟体動物…はたまた液体と比喩されるくらいには身体の柔らかさに定評のある猫ですが、それを体現している写真がXで今、8.8万いいねを集めて話題となっています。「謎のポーズすぎて笑う」「めっちゃ奇妙だけどかわいい」など、そのシュールさに困惑しつつもほっこりしている人が続出