あの状態を…虐待って言うの？▶▶この作品を最初から読む毎朝、家にやってくる娘チヨの友だちのキミちゃん。いつしか家に居座るようになり、要求も次第にエスカレート。連日の訪問に母も娘も疲労困憊、限界を感じて「遊びたくない」と伝えると、今度は別の家に入りびたるようになっていて！？「なかなか家から帰らない」「近くの大人に甘える」…夫から聞いた「放置子」の特徴に当てはまる、娘の友だち。困った行動の裏