開催：2026.4.14 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 3 - 9 [ガーディアンズ] MLBの試合が14日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとガーディアンズが対戦した。 カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。 1回表、2番 アンヘル・マルティネス 4球目を打ってレフトスタ