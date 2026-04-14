サンディスクは、クレヨラ公認のUSBフラッシュメモリーを発売した。価格はオープン。直販サイトでの限定販売となる。 製品名は「SANDISK Crayola USB-C フラッシュドライブ」。米国で120年以上の歴史を持つ画材ブランド「クレヨラ」とコラボレーションしたUSB Type-C対応フラッシュメモリー。遊びゴコロを感じるクレヨン形のデザインが目を引く。 クレヨラ製品を再現した外観 カラーバリ