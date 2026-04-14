開催：2026.4.14 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 11 - 10 [エンゼルス] MLBの試合が14日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとエンゼルスが対戦した。 ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するエンゼルスの先発投手は菊池雄星で試合は開始した。 1回裏、2番 アーロン・ジャッジ 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランで