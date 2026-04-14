旧日本軍慰安婦被害者を侮辱した疑いで逮捕された韓国の保守系市民団体代表が、法廷に立つことになった。【写真】「まるで中世」慰安婦を“売春”と表現して起訴された韓国元教授ソウル中央地方検察庁・公共捜査3部（キム・ジョンオク部長検事）は4月13日、保守系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」の代表であるキム・ビョンホン氏を情報通信網法上の名誉毀損、死者名誉毀損、集会およびデモに関する法律違反、児童福祉法違反の容疑