スペイン２部のラス・パルマスは現地４月13日、宮代大聖の状態について発表した。11日に開催されたスペイン２部リーグ第35節・マラガ戦（０−２）に先発した宮代は、48分に左太もも裏の違和感を訴え、途中交代していた。日本人アタッカーの状態が心配されていたなか、クラブは13日に公式サイトで「メディカルチェックを行なった結果、左ハムストリングに軽度の断裂が確認された。回復期間は今後の経過によって異なる」と公表