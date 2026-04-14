【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビで4月17日にスタートする新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜19時～）。その初回2時間スペシャルの再現ドラマゲスト俳優に、相葉雅紀の出演が決定した。 ■「来ていただいたね（笑）。個人的にはあんなことあるの!?という出演の仕方でした」（二宮和也） この番組では、千鳥ノブが金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮和也を中心とす