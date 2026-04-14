【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanが、4月22日発売『Myojo』6月号の通常版・ちっこい版の表紙と裏表紙、そして中面の特集12ページに登場する。 ■ステージ上とステージを降りた後の7人をイメージした表紙2パターン メンバーの宮近海斗、中村海人、松倉海斗は4月期のドラマに出演。川島如恵留、松田元太は6月から舞台で主演と、個々の活躍もめざましい7人による衣装