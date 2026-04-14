【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPの山田涼介がパーソナリティを務めるニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が、4月25日19時より生放送されることが決定した。 ■自身初のドームツアーを控えた山田涼介は何を語るのか 2025年11月から2026年3月までの期間限定でレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナ