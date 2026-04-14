【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESのメンバーが、月替わりで登場する『CanCam』（小学館）のアニバーサリー連載「＃ストさんぽ」。 これまで田中樹、森本慎太郎がそれぞれゆかりのある街をおさんぽしてきた本連載。6月号（4月23日発売）の第3回は松村北斗が登場する。 ■「地元は駅もなかったので、東京駅の大きさにはかなり驚いた記憶があります」（松村北斗） 今回松村が足を運んだの