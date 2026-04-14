【その他の画像・動画等を元記事で観る】 adieu（上白石萌歌）が4月22日にリリースする5枚目のEP『adieu5』より、新曲「ブルーアワー」のMVを4月14日20時にプレミア公開。さらに新曲「泣いてしまいそう」の先行配信が決定した。 ■adieuのあらたな表現領域を提示する「ブルーアワー」MV MVの監督は『adieu 5』のアートワークも手掛けている小林光大が担当。 夜明け前のブル