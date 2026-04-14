日経225先物は11時30分時点、前日比1400円高の5万7980円（+2.47％）前後で推移。寄り付きは5万7670円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万7660円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き時につけた5万7460円を安値に上へのバイアスが強まり、中盤にかけて5万8090円まで上げ幅を広げた。5万8000円乗せで利食いに伴うロング解消も入ったが、終盤は5万7950円～5万8050円辺りで高値圏での推移を継続して