エーアイテイー [東証Ｐ] が4月14日昼(12:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比3.3％増の46.8億円になり、27年2月期も前期比6.0％増の49.6億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の110円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.1％増の9.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.2％→6