エスケイジャパン [東証Ｓ] が4月14日昼(12:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比49.2％増の18.8億円に拡大し、27年2月期も前期比4.1％増の19.6億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は24円とし、2月28日割当の株式分割を考慮した実質配当は2.1％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常