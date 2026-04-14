東洋証券 [東証Ｐ] が4月14日昼(12:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は連結経常利益が前の期比3.2倍の32.6億円に拡大する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 前期実績と当期速報値との差異の理由当期の業績は、投資信託の募集手数料、投資信託の代行手数料、国内株委託手数料、中国株手数料やソリューション関連収益が増加したため、営業利益、経常利益