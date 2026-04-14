プリントネット [東証Ｓ] が4月14日昼(12:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比26.5％増の3億2000万円に伸び、従来予想の2億7300万円を上回って着地。 通期計画の6億1700万円に対する進捗率は51.9％に達し、さらに4年平均の43.4％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の経常利益は前年同期比4.8％減