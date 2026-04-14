14日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝159円14銭前後と、前日午後5時時点に比べ46銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝187円16銭前後と48銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース