人気漫画『葬送のフリーレン』の公式Xにて、漫画『名探偵コナン』作者・青山剛昌氏の写真が再び投稿されると、ネット上では「剛昌先生が準レギュラー化しとる」「尊い」「まだまだ画像のストックありそうで期待が高まります」などと驚きの声があがっている。【写真】顔出し！『葬送のフリーレン』公式SNSに登場した青山剛昌『フリーレン』の公式Xは、「〇〇のフリーレン」という大喜利ネタが好評で今回は前回の「剛昌のフリー